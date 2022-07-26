شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجموعات سلعية تبادلتها مصر والصومال عام 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية المتبادلة بين مصر والصومال خلال عام 2021، موزعة بين 5 مجموعات سلعية وفقا لما يلي:

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال

1. منتجات مطاحن بقيمة 39.6 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 7.5 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 3.9 مليون دولار.

4. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 2.1 مليون دولار.

5. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 1.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال

1. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 520.3 ألف دولار.

2. نباتات بقيمة 411.6 ألف دولار.

3. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 314.1 ألف دولار.

4. سيارات وجرارات بقيمة 9 آلاف دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.8 ألف دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للصومال لتصل إلى 66.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 60.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 10.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1.3 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 5.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 77.9%.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 67.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 65.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 2.6%.