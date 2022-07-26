وزيرة الصناعة: 87 مشروعا بالشراكة الصناعية التكاملية مع الإمارات والأردن

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، تم توقيع مبادرة من شهرين، ويتم بحث المشروعات التى يتم العمل فيها ليكون بها شراكة بين الثلاث دول، وتم تشكيل لجنة تنفيذية وهى لجنة فنية مسؤولة عن اختيار تلك المشروعات، لتكون تكاملية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب: "تلقينا دعوة من البحرين لتدخل فى الشراكة، واتفقنا بعقد أول لجنة عليا للشراكة فى أبو ظبى، وتم الاتفاق على عقد اللجنة الثانية فى مصر، ونستضيف وزير الصناعة فى الإمارات والأردن والبحرين، ونستعرض من خلال اللجنة قائمة المشروعات التى تم الاتفاق عليها ونضعها موضع التنفيذ".

وأوضحت أنه تم الاتفاق على القطاعات التى يتم العمل فيها، أهمها الأمن الغذائى والأسمدة والمنتجات الدوائية، ومن أهم القطاعات التى تم الاتفاق على منحها الأولوية، وتم الاتفاق على التنسيق مع القطاع الخاص، 87 مشروعا من ثروة حيوانية وإنتاج أسمدة، ونسبة كبيرة منها مشروعات جديدة، وأخرى فى مجال الأدوية بها توسعات.