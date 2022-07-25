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مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى اليوم الإثنين.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الإثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر سبتمبر 103.46 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 94.80 دولار للبرميل ،كما سجل متوسط سلة خامات أوبك لشهر  يوليو 2022.

 

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق  المحلى الأمريكى 5.103دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق  المحلى الأمريكى 5.412 دولار للجالون.

 


مؤشر اسعار النفط

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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