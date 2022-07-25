أخبار البورصة اليوم الإثنين 25-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 25-7-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.307 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بي أي جي للتجارة، البدر للبلاستيك، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.307 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.5 مليون ورقة مالية بقيمة 842.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.3%، والعرب على 5.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.5 مليون جنيه، 7886 جنيه، 224.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.7 مليون جنيه، 204.5 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11363 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3552 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 375 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.32%، والثانية مليون سهم، والثالثة 300 ألف سهم بنسبة 0.014% من رأسمال الشركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العربية لإدارة وتطوير الأصول، 20.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، البدر للبلاستيك 22 مليون سهم، 42.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة مستشفى كليوباترا، 334 ألف سهم، 75 ألف سهم، 526 ألف سهم، 300 ألف سهم، 132.9 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 53.5 ألف سهم، 132.9 ألف سهم، على التوالي.

البنك التجاري أعلن البنك التجاري الدولي، عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وبلغت الإيرادات المجمعة بنسبة 16% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 17%، كما ارتفع صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 1%، وانخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 9% لتسجل 20.6% مقارنةً بنسبة 22.7% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.

وحقق البنك التجاري الدولي، صافي أرباح قدرها 7.765 مليار جنيه عن الستة أشهر الأولى من عام 2022، وذلك بارتفاع قدره 28% عن نفس الفترة من العام الماضي.