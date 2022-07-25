شكرا لقرائتكم خبر عن جولة فى سوق الذهب والعملات وتفاصيل الشراكة الصناعية بين مصر والخليج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النشرة الاقتصادية بتلفزيون الخليج 365، التى أعدها وقدمها الزميل عبد الحليم سالم، اليوم الاثنين 25-7-2022، العديد من الأخبار منها أسعار الذهب، حيث واصلت أسعار الذهب استقرارها فى مصر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر سجل 987 جنيها للجرام فى التداول.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 846 جنيها للجرام، وسعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1128 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 7869 جنيها.

وتناولت النشرة تقرير استقرار أسعار العملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 19.23 للشراء، 19.36 جنيه للبيع، والدينار الكويتى اليوم سجل 59.19 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.59 جنيه للشراء، 22.79 جنيه للبيع،

من جانب اخر سجلت أسعار النفط 102.38دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت كما ما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكى 93.76دولار للبرميل.

فيما شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع وزراء الصناعة والتجارة من دول الامارات العربية والبحرين والأردن ومصر، فى اجتماع على هامش فعاليات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية.

وخلال الاجتماع المشتركة اللجنة المشتركة جرى بحث المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعى والمشاريع ذات الأولوية فى القطاعات المستهدفة، والإضافة التى سيشكلها انضمام البحرين، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.

وتبلغ مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لكل من (الامارات ومصر والاردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفى عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، ومع انضمام البحرين التى يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلى الإجمالى لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليار دولار فى المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار فى المواد الكيماوية والبلاستيكية،

من جانب آخر تضمنت النشرة إعلان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الالكترونية فقط على منظومة نافذة فى الموانئ المصرية، حيث أن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيعوا القيام بعملية الاستيراد والتصدير.

ونوه عبد القادر إلى أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، والذى يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى.

وأشار عبد القادر إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأخيرا تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للجلسة الثانية على التوالى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية، وخسر رأس المال السوقى 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.307 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11363 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة.