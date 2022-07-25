شكرا لقرائتكم خبر أمانة الرياض تدشن ذراعها التنموي «ريمات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز، أمس، الذراع التنموي للأمانة «شركة ريمات الرياض للتنمية»، لتكون الممكن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمسـاهمة فـي تطـوير مجتمـع حيـوي، وتحقيـق تنمية اقتصادية واجتماعية لمنطقة الرياض.

ومن المنتظر أن تسهم ريمات الرياض في تمكين الدور الاستراتيجي للأمانة؛ من خلال دعم أدوارها التشغيلية بالمنطقة، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع البلدية وتطويرها، وتقديم الخدمات للمساهمة فـي رفـع جـودة الحيـاة، وتـوفير قيمة مباشـرة لسكان وزوار المنطقـة من خلال إعطاء الأولوية للخدمات والمشاريع البلدية ذات الأثر الإيجابي الأعلى.

وأكد أمين الرياض رئيس مجلس إدارة الشركة أن «ريمات الرياض» ستسهم في تسارع الخطوات التنموية والخطط التطويرية لمنطقة الرياض وتحسين نمط معيشة سكانها، بوصفها منطقة زاخرة بالفرص الكبيرة والواعدة، وجاذبة للسكن والعيش فيها، وستسهم الشركة في تعزيز هذا النمو من خلال إشراك القطاع الخاص.

وبين أن أنشطة الشركة ترتكز على ثلاثة قطاعات رئيسة، وهي التنمية العمرانية، وإدارة الأصول البلدية، والخدمات البلدية، للارتقاء بجودة الخدمات والمشاريع البلدية وتحسين تجربة العملاء وتحقيق رضاهم.