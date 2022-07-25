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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة وسط جدة للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمطور الرئيس لمشروع وسط جدة، مذكرة تفاهم أمس، مع شركة كروز السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية الفاخرة (الكروز) في المملكة.

ووفقا لهذه المذكرة، ستطور الشركتان وتصمم محطة للرحلات البحرية الدولية الفاخرة بمشروع وسط جدة، مما يسهم في الارتقاء بالإمكانات السياحية لساحل جدة، ويعزز نمو وتطور السياحة البحرية بشكل عام على مستوى المملكة.

ومن المقرر أن يتيح المرسى ومحطة الرحلات البحرية الدولية الفاخرة لسكان جدة وزوارها سبلا جديدة للاستمتاع بتجربة المناطق الساحلية، حيث تشمل أيضا مشاريع تنموية أخرى على شاطئ البحر قيد التنفيذ. كما سينتج عن هذه المذكرة تعزيز مكانة جدة بصفتها وجهة بحرية متعددة الخدمات والمميزات تنافس الوجهات الساحلية الأخرى في المنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير أحمد السليم، أن إطلالة جدة على البحر أسهمت بشكل كبير في تطورها الاقتصادي والثقافي على مر العصور، حيث وضعت خططا شاملة لتطوير وجهة رحلات بحرية فاخرة عالمية المستوى، ومرسى يخوت فاخر لتكون امتدادا طبيعيا لإرث المدينة الغني والعريق في هذا المجال.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية لارس كلاسين إن هذه المذكرة تدعم جهود شركة كروز السعودية في توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، متطلعا للعمل مع شركة وسط جدة للتطوير لتحويل ساحل مدينة جدة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة للرحلات البحرية، وذلك من خلال استكشاف الفرص العديدة التي ستتيحها الرحلات البحرية الفاخرة ضمن مشروع وسط جدة.

محطة للرحلات البحرية بمشروع وسط جدة

المطورون:

شركة وسط جدة للتطوير

شركة كروز السعودية

المشروع يتضمن:

وجهة رحلات بحرية عالمية

مرسى يخوت فاخرا

الأهداف:

