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وتناول الاجتماع الفرص المتاحة في مملكة تايلاند في مجالي الطاقة والبتروكيميائيات، إضافة إلى سبل التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمير عبدالعزيز بن سلمان بحث في الرياض أمس مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في تايلاند سوبتانابونغ بنميشا، والوفد المرافق له، التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة، منها: تكرير البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، إضافة إلى تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون للحد من آثار الانبعاثات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.وتناول الاجتماع الفرص المتاحة في مملكة تايلاند في مجالي الطاقة والبتروكيميائيات، إضافة إلى سبل التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

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