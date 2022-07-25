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ويأتي ذلك استكمالا وتنفيذا لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لعام 2020م بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نموا والأكثر فقرا، وانطلاقا من تحفيز الدول على الاستفادة من الحيز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفاقية تأجيل الديون المستحقة للمشاريع التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية بوركينا فاسو، وقعها مع الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد وزير الاقتصاد والمالية في حكومة بوركينا فاسو الدكتور سيجلارو أبيل سومي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.ويأتي ذلك استكمالا وتنفيذا لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لعام 2020م بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نموا والأكثر فقرا، وانطلاقا من تحفيز الدول على الاستفادة من الحيز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على جمهورية بوركينا فاسو للمشاريع التنموية وإعادة جدولتها، كما جرى خلال اللقاء بحث المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعي الطرق والزراعة.

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