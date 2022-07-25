ربط الكتروني بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والبنوك

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وأوضح البنك المركزي أنه يستهدف من خلال برنامج «تنفيذ» تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.ويأتي ذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزا للبنية التحتية التقنية ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
ربط الكتروني عبر برنامج «تنفيذ» بين:
الأنظمة التقنية للجهات الحكومية
الأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة بالمملكة
الأهداف:
المساهمة في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية والعمل على فهم احتياجها
تذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة بين الجهات الحكومية والبنوك
رفع مستوى الخدمات وجودتها وسرعة إنجازها واختصار الإجراءات الإدارية
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