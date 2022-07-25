ربط الكتروني بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والبنوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل البنك المركزي السعودي إجراءات الربط الالكتروني مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، عبر البنك المركزي السعودي والتكامل بينها، بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح البنك المركزي أنه يستهدف من خلال برنامج «تنفيذ» تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.

ويأتي ذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزا للبنية التحتية التقنية ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.

ربط الكتروني عبر برنامج «تنفيذ» بين:

الأنظمة التقنية للجهات الحكومية

الأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة بالمملكة

الأهداف:

المساهمة في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية والعمل على فهم احتياجها

تذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة بين الجهات الحكومية والبنوك

رفع مستوى الخدمات وجودتها وسرعة إنجازها واختصار الإجراءات الإدارية