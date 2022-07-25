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واستعرضت الورشة العديد من الفروقات بين المطار الحالي والمطار الجديد، الذي يقع على مقربة من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة أرامكو، وعلى مساحة 50.134.155 م2، وتبلغ طاقته لاستيعابية 6.3 ملايين مسافر سنويا، كمرحلة أولى، ويتكون من 39 مبنى قابلا للتوسع مستقبلا، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي 900 ألف مسافر سنويا، وخدم 8.2 ملايين مسافر في عام 2019 فوق الطاقة الاستيعابية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرص الاستثمارية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد بجازان، ناقشتها ورشة عمل نظمتها غرفة جازان بالتعاون مع شركة تجمع مطارات في مقر الغرفة.واستعرضت الورشة العديد من الفروقات بين المطار الحالي والمطار الجديد، الذي يقع على مقربة من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة أرامكو، وعلى مساحة 50.134.155 م2، وتبلغ طاقته لاستيعابية 6.3 ملايين مسافر سنويا، كمرحلة أولى، ويتكون من 39 مبنى قابلا للتوسع مستقبلا، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي 900 ألف مسافر سنويا، وخدم 8.2 ملايين مسافر في عام 2019 فوق الطاقة الاستيعابية.

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