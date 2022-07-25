105 % ارتفاع الصادرات البترولية للمملكة في مايو

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وبحسب نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس، فقد بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال مايو 2022 نحو 116 مليار ريال، مقابل 57 مليار ريال خلال مايو 2021، بارتفاع مقداره 59 مليار ريال، بنسبة 105.5 %.وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 80.6 % في مايو الماضي، مقابل 72 % في مايو 2021.
وأفادت النشرة بأن قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال مايو 2022 بلغت 28 مليار ريال، مقابل 22 مليار ريال خلال مايو 2021، وذلك بارتفاع مقداره 6 مليارات ريال، بنسبة 26.7 %.
وأوضحت النشرة أن قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال مايو 2022 بلغت 54 مليار ريال، مقابل 44 مليار ريال خلال مايو 2021، وذلك بارتفاع مقداره 10 مليارات ريال، بنسبة 21.8 %.
وبلغ الفائض التجاري 90.27 مليار ريال في مايو 2022، مقارنة بنحو 34.37 مليار ريال في مايو 2021، بزيادة 163 %.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
الصادرات السلعية للمملكة
144 مليار ريال مايو 2022
79 مليار ريال مايو 2021
الارتفاع 65 مليار ريال
نسبة الزيادة 83.4%
الصادرات البترولية
116 مليار ريال مايو 2022
57 مليار ريال مايو 2021
الارتفاع 59 مليار ريال
نسبة الزيادة 105.5%
الصادرات غير البترولية
28 مليار ريال مايو 2022
22 مليار ريال مايو 2021
الارتفاع 6 مليارات ريال
نسبة الزيادة 26.7%
الواردات السلعية للمملكة
54 مليار ريال مايو 2022
44 مليار ريال مايو 2021
الارتفاع 10 مليارات ريال
نسبة الزيادة 21.8%
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.