شكرا لقرائتكم خبر 105 % ارتفاع الصادرات البترولية للمملكة في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال مايو الماضي 144 مليار ريال، مقابل 79 مليار ريال خلال مايو 2021، وذلك بارتفاع مقداره 65 مليار ريال، بنسبة 83.4%.

وبحسب نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أمس، فقد بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال مايو 2022 نحو 116 مليار ريال، مقابل 57 مليار ريال خلال مايو 2021، بارتفاع مقداره 59 مليار ريال، بنسبة 105.5 %.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 80.6 % في مايو الماضي، مقابل 72 % في مايو 2021.

وأفادت النشرة بأن قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال مايو 2022 بلغت 28 مليار ريال، مقابل 22 مليار ريال خلال مايو 2021، وذلك بارتفاع مقداره 6 مليارات ريال، بنسبة 26.7 %.

وأوضحت النشرة أن قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال مايو 2022 بلغت 54 مليار ريال، مقابل 44 مليار ريال خلال مايو 2021، وذلك بارتفاع مقداره 10 مليارات ريال، بنسبة 21.8 %.

وبلغ الفائض التجاري 90.27 مليار ريال في مايو 2022، مقارنة بنحو 34.37 مليار ريال في مايو 2021، بزيادة 163 %.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

الصادرات السلعية للمملكة

144 مليار ريال مايو 2022

79 مليار ريال مايو 2021

الارتفاع 65 مليار ريال

نسبة الزيادة 83.4%

الصادرات البترولية

116 مليار ريال مايو 2022

57 مليار ريال مايو 2021

الارتفاع 59 مليار ريال

نسبة الزيادة 105.5%

الصادرات غير البترولية

28 مليار ريال مايو 2022

22 مليار ريال مايو 2021

الارتفاع 6 مليارات ريال

نسبة الزيادة 26.7%

الواردات السلعية للمملكة

54 مليار ريال مايو 2022

44 مليار ريال مايو 2021

الارتفاع 10 مليارات ريال

نسبة الزيادة 21.8%