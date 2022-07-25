وزارة التجارة

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وتعود تفاصيل القضية لقيام المتستر عليه بمزاولة تجارة شراء وبيع الأغنام وأعلافها، حيث اتضح تستر صاحب عمله عليه وتمكينه من العمل لحسابه الخاص، وزيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (سائق خاص) بمرتب 2500 ريال شهريا وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية 60 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
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