شكرا لقرائتكم خبر «الزامل» تتملك برجا فاخرا يطل على واجهة مسار بقيمة نصف مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة «مسار» أمس، وشركة الزامل للتطوير العقاري اتفاقية استحواذ، تصبح بموجبها شركة الزامل مالكة لأحد الأبراج السكنية الفاخرة والمطلة على واجهة مسار بقيمة نصف مليار ريال.

وستعمل الاتفاقية على تقديم أعلى مستويات خدمات التطوير العقاري للحلول السكنية الفاخرة لدعم قطاع الإيواء والضيافة من خلال توفير شقق تمليك مميزة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق ورئيس مجلس إدارة شركة الزامل للتطوير العقاري عبدالحميد الزامل، والذي عبَر عن سعادته بهذه الاتفاقية والتي تنسجم مع طموحات شركة الزامل العالية إذ تحرص على تقديم أعلى مستويات خدمات التطوير العقاري للحلول السكنية الفاخرة، وذلك من خلال توفير شقق تمليك تليق بمشروع مميز وراق مثل وجهة «مسار».

من جهته، أعرب أبو عتيق عن اعتزاز الشركة بالاتفاقية مع شركة الزامل للتطوير العقاري مؤكدا في الوقت ذاته على حرص الشركة على دعم قطاع الإيواء والضيافة، حيث تسعى وجهة مسار لخلق تجربة سكنية متميزة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها.

وتعد وجهة «مسار» وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، حيث ستشكل معلما عصريا متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عدد من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.