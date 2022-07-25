شكرا لقرائتكم خبر البحر الأحمر العالمية تخفض رأسمالها 49.61% لإطفاء خسائر متراكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر الأحمر العالمية،على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 600 مليون ريال إلى 302.34 مليون ريال، وبنسبة 49.61% من رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن تخفيض رأس المال يأتي لإطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة ودعما لخططها المستقبلية.

وذكرت أن تخفيض رأس المال سيتم من خلال إلغاء 29.76 مليون سهم بواقع 1 سهم لكل 2.016 سهم، وبقيمة 297.65 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية.

وقالت «تداول السعودية» في بيان لها، «إنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 28.3 ريالا، وإلغاء الأوامر القائمة. وأضافت «إنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناء على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداء من يوم 25 يوليو 2022.

وأشارت إلى أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستقوم بتطبيق تخفيض لسهم شركة البحر الأحمر العالمية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.