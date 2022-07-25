شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن تجدد بروتوكول تعزيز فرص التوظيف بقطاع الأعمال العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة قطاع الأعمال العام، بروتوكول التعاون بين الوزارة وشركة متخصصة فى الحلول الإلكترونية للتوظيف، وذلك للعام الثانى على التوالي.

تعرف على أهداف البروتوكول وانعكاسه على الوزارة وشركاتها التابعة فى 7 معلومات:

1 - يأتى البروتوكول فى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تمكين الشركات التابعة من استقطاب أفضل الكوادر المهنية.

2 – يهدف لتعيين المزيد من الكفاءات التى تحتاجها لضمان نمو وتطور هذه الشركات، وذلك اعتمادا على الحلول التكنولوجية لتعزيز فرص التوظيف.

3 - من بين أهداف البروتوكول إتاحة الفرصة للعمال والموظفين السابقين بالشركات للاستفادة من خدمات المنصتين.

4 - يتم تقديم هذه الخدمات مجانا لصالح الوزارة وشركاتها التابعة طوال مدة الشراكة.

5 – تمتلك المنصتان قاعدة بيانات كبيرة من حملة الشهادات العليا والعمالة الفنية فى الإعلان عن جميع الوظائف الخاصة بالشركات التابعة للوزارة.

6 – يتم تخصيص صفحة خاصة لوزارة قطاع الأعمال على المنصتين لتضم جميع الوظائف الشاغرة بالشركات التابعة للوزارة.

7 - وقع البروتوكول كلا من عمرو كمال حزين، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الموارد البشرية، وشريف هاشم، الرئيس التنفيذى للشركة.