رئيس البريد يبحث الاستثمار بالتجارة الإلكترونية مع شركة ناقل اكسبرس السعودية

قال الدكتور شريف فاروق رئيسُ مجلس إدارة البريد المصرى، إن زيارة عدنان إبراهيم المزروع الرئيس التنفيذى لشركة ناقل اكسبرس التابعة للبريد السعودى والوفد المرافق له تأتى بهدف توطيد أواصر التعاون وبحث أوجه الاستثمار فى مجالات البريد والتجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرصَ البريد المصرى على فتح آفاق التعاون مع جميع الكيانات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتورُ شريف فاروق رئيسُ مجلس إدارة البريد المصرى عدنان إبراهيم المزروع الرئيسَ التنفيذى لشركة ناقل اكسبرس التابعة للبريد السعودى، على رأس وفد رفيع المستوى يضم ديمترى تروبكين المدير التنفيذى للعمليات وكين روبرتسون رئيس التجارة الإلكترونية ومدحت عطا الله المدير الإقليمى بمصر، وبحضور جميع القيادات الإشرافية والتنفيذية بالبريد المصري. وذلك بمقر البريد المصرى بالعتبة.



جانب من اللقاء

ومن جانبه أشاد عدنان إبراهيم المزروع الرئيسُ التنفيذى لشركة ناقل اكسبرس بما توصل إليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء، مُبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية فى متحف البريد بعد تطويره، والتى توثق تاريخ البريد على مر العصور، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصرى وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون فى سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين.

وفى نهاية اللقاء سلم الدكتورُ شريف فاروق رئيسُ مجلس إدارة البريد المصرى عدنان إبراهيم المزروع الرئيسَ التنفيذى لشركة ناقل اكسبرس درعَ البريد المصرى، كما سلم عدنان إبراهيم الدكتورَ شريف فاروق كتابَ "سيرة ومسيرة" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.