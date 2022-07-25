شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تستقبل وفدا هنديا لبحث فرص التعاون الاقتصادى بمصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدًا من اتحاد غرفة التجارة والصناعة الهندى ضم 8 شركات فى مجالات مختلفة، وذلك على هامش زيارته لمصر، بهدف بحث مجالات التعاون المشترك والترويج لفرص التجارة والاستثمار المشترك فى أسواق أفريقيا.

وترأس الاجتماع الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، وجاناباثى راماشاندران رئيس الوفد، ونائب رئيس مجلس الأعمال الهندى الأفريقى، وداليا يوسف رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية وعدداً من رجال الأعمال المصريين والشركات الهندية المستثمرة فى مصر.

وعلى هامش اللقاء تم تجديد بروتوكول التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي.

وفى كلمته أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، عن سعادته بتجديد الشراكة بين أهم منظمات الأعمال والتجارة والصناعة فى البلدين، مشيراً أن البروتوكول يمثل أفاق جديدة للتعاون المصرى الهندى فى مصر وفى اسواق أفريقيا وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين.

وأكد يوسف، أهمية بروتوكولات التعاون فى إعادة أحياء العلاقات الدولية وتعزيز العلاقات مع أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر خاصة فى ظل ما يعانى منه اقتصاديات دول العالم، مشيرًا إلى وجود فرص ضخمة للتعاون المصرى الهندى فى المجال الصناعى وقطاع الصحة والأدوية.

واضاف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، أن الهند حريصة على تعميق التعاون مع مصر لزيادة حجم علاقاتها التجارية فى أسواق أفريقيا حيث تعتبر مصر البوابة الرئيسية لزيادة صادراتها فى أفريقيا.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تحديد عدة قطاعات اقتصادية هامة لمستقبل التعاون المصرى الهندى خاصة فى التى حقق فيها الهند نجاحات كبيرة لبحث أهم المحاور لتنمية هذه القطاعات بدعوة ومشاركة ممثلى الحكومة والقطاع الخاص لحل اية مشكلات تواجه حركة التجارة والاستثمار والصناعة بجانب نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة فى الهند مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات ومشروعات التحول الرقمى والأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع الأدوية، وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات وغيرها.

من جانبه أعلن رئيس الوفد الهندى جاناباثى راماشاندران، رغبة عدد من الشركات الهندية المستثمرة فى مصر فى التوسع فى الإنتاج وزيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية لزيادة صادراتها خاصة فى مجال صناعات الكيماويات والتكنولوجيا الامر الذى يعطى صورة ايجابية عن الاستثمار فى مصر- على حد تعبيره.

وأوضح راماشاندران، أن الهند تعد خامس أكبر دولة من حيث استقبال الاستثمارات الاجنبية على مستوى العالم وايضا من حيث استقرار العملة، كما تأتى فى المرتبة الأولى على مستوى منصات الدفع الإلكترونى بواقع 35 مليار معاملة إلكترونية فى العام.

ورحب رئيس الوفد الهندى بتجديد الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال وبحث فرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية.

ودعا رئيس الوفد الهندى، الشركات الهندية للاستثمار فى مصر فى مجال تصنيع الفايبر اوبتكس الألياف الضوئية والاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لوصول التجارة ونفاذ الصادرات إلى أهم الأسواق الأفريقية.

من جانبها اوضحت أحدى الشركات الهندية المستثمرة فى مصر، أنها بصدد زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية من 17% إلى 25% خلال الفترة الحالية، كما تساهم فى مشروع حياة كريمة.