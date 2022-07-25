شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الرئيس الصومالى يزور المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اليوم، نجل الرئيس الصومالي، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، حيث رحب به وقدم له نبذة تعريفية عن المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تم عرضها وفقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي المتبعة في العالم، مشيرًا إلى المكانة الدولية والمحلية التي يحظى بها المتحف منذ افتتاحه في أبريل 2021 واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

ثم توجه نجل الرئيس الصومالي في جولة داخل قاعات المتحف، رافقه خلالها الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، حيث قدمت له شرح وافي عن مقتنيات المتحف وتسلسل العصور التاريخية المختلفة للقطع الأثرية المعروضة بداخله بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحالي.

وأعرب الضيف عن انبهاره وتقديره لهذا الصرح العظيم، كما حرص على تخليد زيارته بالتقاط الصور التذكارية له بالمتحف، كما حرص على تسجيل كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن مدى سعادته بما شاهده من عظمة وإبداع في هذا الصرح العظيم.