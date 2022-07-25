شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعلق قرار منع عيسى الجابر من حق التصويت بعمومية "أجواء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1261 لسنة 2022، بإنهاء سريان قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2022 الصادر بمنع محمد بن عيسى بن جابر الجابر من حق التصويت مؤقتًا-بكامل حصته- في الجمعية العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، والاكتفاء بما تم من فترة المنع.

وجاء ذلك بعد عامين من قرار الهيئة الرقابة المالية المصرية، بمنع محمد بن عيسى بن جابر الجابر من حق التصويت مؤقتاً -بكامل حصته- في الجمعيات العمومية لشركة اجواء للصناعات الغذائية – مصر؛ لحين التزامه بتنفيذ قرارا الهيئة الصادر بتاريخ 28 يونيو 2011 أو لحين البت في الموضوع رضاءً أو قضاءً.

وسبق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم وكيل المساهم الرئيسي بطلب للهيئة، لتنفيذ قرار الهيئة رقم 491 لسنة 2011 الصادر بشأن إلزام المساهم الرئيسي بالشركة بشراء ما باعه من الورقة المالية خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر عام 2009.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا رقم 491 لسنة 2011 بشأن إلزام المساهم الرئيسي بشركة أجواء-مصر للصناعات الغذائية بشراء ما باعه من الورق المالية خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر عام 2009، بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة، ومع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر، كما صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 80284 لسنة 61 ق تأييدًا لحكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقدمة من المساهم الرئيسي بالشركة طعنًا على القرار.