شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تفتح تداولات الأسبوع على استقرار ملحوظ عند 987 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع على استقرار ملحوظ، وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب في الغرفة التجارية، والتي كشفت أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سجل 987 جنيها للجرام في التداول الآن.



أسعار الذهب في مصر اليوم: سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 987 جنيها. سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 846 جنيها للجرام. أسعار الذهب في مصر اليوم: سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 987 جنيها. سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 846 جنيها للجرام. سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1128 جنيها. سعر الجنيه الذهب 7869 جنيها.

توقعات أسعار الذهب في البورصة العالمية هذا الأسبوع ترتبط بعدد من الأحداث والتي نستعرضها هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يتم إعلان مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا يوم الإثنين 25 يوليو 2022، كما سيتم إعلان مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكيا ومؤشر مبيعات المنازل المعلقة في أمريكا أيضا يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.

وعلى مدار يومي الثلاثاء 26 يوليو 2022 والأربعاء 27 يوليو 2022، سيجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما سيكون له آثار كبيرة على أسعار الذهب في البورصات العالمية، إذ تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة بين 0.75% إلى 1% وذلك لكبح التضخم الذى سجل أعلى مستوياته في أمريكا بـ9.1 % وهو الأعلى في 41 سنة، الأمر الذي يرجح كفة رفع الفائدة مما يقلل جاذبية الذهب ويخفض أسعاره، وقد يكون حدث تحريك أسعار الفائدة هو الأكثر تأثيرا في الأسواق هذا الأسبوع والأسبوع المقبل بما في ذلك حركة أسعار الذهب.

أسعار الذهب تترقب أيضا يوم الخميس 28 يوليو 2022 إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا "التضخم" كذلك إعلان الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان طلبات الإعانة في أمريكا أيضا.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بمجريات الأمور في البورصات العالمية، قد تتحرك في قناة سعرية ثابتة هذا الأسبوع حدها الأدني 970 جنيها للجرام من عيار 21 وحدها الأقصى 1010جنيهات، وذلك لأن السوق في حالة ترقب الآن لمجريات الأمور في البورصة العالمية، وقد تتغير هذه التوقعات مع عوامل العرض والطلب في السوق المصري وكذلك حركة سعر الدولار في مصر، لأن الدولار عامل رئيسي في حركة الذهب بمصر.