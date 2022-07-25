شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بنك التعمير والإسكان، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، بنك كريدي أجريكول مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 9268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1694 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11398 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3744 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1825 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2673 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3562 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بي أي جي للتجارة.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 375 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.32%، والثانية مليون سهم، والثالثة 300 ألف سهم بنسبة 0.014% من رأسمال الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العربية لإدارة وتطوير الأصول، 20.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، البدر للبلاستيك 22 مليون سهم، 42.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة مستشفى كليوباترا، 334 ألف سهم، 75 ألف سهم، 526 ألف سهم، 300 ألف سهم، 132.9 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 53.5 ألف سهم، 132.9 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي، عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وبلغت الإيرادات المجمعة بنسبة 16% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 17%، كما ارتفع صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 1%، وانخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 9% لتسجل 20.6% مقارنةً بنسبة 22.7% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.

وحقق البنك التجاري الدولي، صافي أرباح قدرها 7.765 مليار جنيه عن الستة أشهر الأولى من عام 2022، وذلك بارتفاع قدره 28% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن جهة أخرى قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إنه تم مد أجل الحكم بخصوص الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو أوتوموبيل، ورد إلى جلسة 31 يوليو.

في سياق آخر قالت شركة المهندس للتأمين، إن مجلس إدارة الشركة سينعقد للنظر في الاستقالة المقدمة داليا خورشيد عضو مجلس الإدارة المستقل، واعتماد الخطة المتوقعة خلال العام المالي 2022/2023.