شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات: نستهدف زيادة حجم التبادل التجارى مع الهند 100% خلال 3سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الدورة الخامسة لاجتماعات مجلس الأعمال المصري- الهندي بالقاهرة غدا الثلاثاء بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى وسفير دولة الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه.

ويشارك في الاجتماع كل من وليدجمال الدين نائب رئيس الهيئة العامه لقناة السويس والمهندس عماد السويدي رئيس مجموعة السويدي اليكتروميتر ومحمد القماح العضو المنتدب للسويدي للتنمية الصناعية وmanish signal نائب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الهندى ليلقون الضوء علي العلاقات المصرية- الهندية وتجربة المستثمرين الهنود في مصر والمستثمرين المصريين في الهند.

قال خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري - الهندي ان الاجتماع الذي يضم نحو 12 من كبرىات الشركات الهندية العامله في قطاعات “البتروكيماويات، والهندسة، والنقل، والأغذية، ”سيناقش عدد من الموصوعات يأتي علي رأسها آليات حل المشكلات التى تواجه التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين فضلا عن المشروعات المقترحة للتعاون، والفرص الاستثمارات المتاحة محليا لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وكذا بحث إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الهند ومصر.

وأكد أبو المكارم أن المجلس يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100% وفق خطة طموحة مدتها 3 سنوات بداية من العام الجاري وحتى 2024 مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.7مليار دولار العام الماضي، وأن حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر يبلغ حوالى 3 مليارات دولار.

أشار أبو المكارم إلى تعدد مجالات التعاون بين مصر والهند خلال الفترة الماضية حيث شهد العام الماضى زيارة 8 وفود تجارية هندية إلى مصر، كما شاركت الشركات الهندية فى معارض أقيمت بمصر.

كما شهدت الفترة الماضية عقد العديد من اللقاءات بين المصدرين والمستوردين من كلا البلدين، من خلال منصات رقمية.