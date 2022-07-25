2.6٪ زيادة فى متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين بالقطاع العام عام 2021

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2021.

ومن أهم المؤشـــرات بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 942 جنيهاً للعاملين فى كل من القطاع العــام / الأعمــال العــام والقطاع الخاص، 1881 جنيهـاً فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1834 جنيهاً عام 2020بنسبة زيادة 2.6%.

911 جنيهـاً فى القطــاع الخـــاص مقابل 885 جنيها عام 2020 بنسبة زيادة 2.9%،و981 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 940 جنيهاً عام 2020.

746 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 776 جنيهاً عام 2020

1911 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1822 جنيهاً عام 2020 .

1687 جنيهاً متوسط أجر الاناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1913 جنيهاً عام 2020 ؛ و949 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع الخاص مقابل 911 جنيهاً عام 2020، و721 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص مقابل 745 جنيهاً عام2020 .