شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات التكرير والتصنيع على مدار 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الثمانى الماضية شهدت صناعة التكرير طفرة هائلة، حيث تم تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6ر6 مليون طن سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30% ومن أهم تلم المشروعات..
مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك
1- بدأ تشغيله فى سبتمبر 2018
2-بهدف إنتاج 700 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز.
3- تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 219 مليون دولار.
مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد
1- بدأ التشغيل التجارى لها فى فبراير2020.
2-يهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة
3-تبلغ تكلفته الاستثمارية 3ر4 مليار دولار.
مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول
1- بدأ التشغيل التجريبى له فى ديسمبر2020.
2- بهدف إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز.
3- تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 450 مليون دولار.
مصنع إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول
1- بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغى لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلى
2- باستثمارات حوالى 61 مليون دولار.
ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها: توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية
1-بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة60%.
2-تبلغ استثماراته حوالى 4ر2 مليار دولار.
3- هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع فى مايو 2022.
مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط
1- بطاقة تغذية 5ر2مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات 2.9 مليار دولار.
توسعات شركة السويس لتصنيع البترول
1-بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية
2-استثمارات تقديرية حوالى 77ر1 مليار دولار.
مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول
1-بطاقة 2ر1 مليون طن من المتكثفات.
2-وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وبتكلفة استثمارية حوالى 2214 مليون جنيه.
مجمع التقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول
1- بطاقة 5 ملايين طن من الزيت الخام وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية،
2-بتكلفة استثمارية حوالى 2ر9 مليار جنيه.
مجمع التقطير الجوى بشركة الاسكندرية للبترول
1- بطاقة 5 ملايين طن من الزيت الخام.
2- بالإضافة إلى إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات.
3-وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية (سولار، بنزين، بوتاجاز،...)
3- بتكلفة حوالى 2ر6 مليون جنيه.