شكرا لقرائتكم خبر عن 249 ألف طن زيادة فى الإنتاج المحلى من السولار فى إبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنتاج المحلى من السولار سجل ارتفاعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 935 ألف طن فى شهر إبريل الماضى "مبدئى"، بينما كان 686 ألف طن فى شهر ابريل عام 2021، بزيادة بلغت نحو 249 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن حجم الاستهلاك المحلى فى المقابل شهد تراجعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و83.5 ألف طن فى شهر ابريل الماضى، مقابل مليون و93 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 9.5 ألف طن.

وكانت معدلات الاستهلاك المحلى من السولار شهدت ارتفاعا طفيفا فى شهر مارس الماضى، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى من السولار نحو مليون و26 ألف طن، بينما بلغ حجم الاستهلاك فى شهر مارس من العام الماضى 2020 نحو مليون و8 آلاف طن، بزيادة بلغت 18 ألف طن.