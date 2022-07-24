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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة مكة تعقد اجتماع جمعيتها العمومية الثاني للعام المالي الماضي، اليوم الاثنين، لاستعراض التقرير السنوي لأنشطة الغرفة خلال العام الماضي 2021، والحساب الختامي والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، فضلا عن الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022.

وسيعقد الاجتماع حضوريا بمقر الغرفة على طريق الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عبر الاتصال المرئي، في الساعة الواحدة بعد الظهر.

واشترطت الدعوة لحضور الاجتماع أن يمثل المؤسسات الفردية مالكها فقط، ولا يقبل التفويض أو التوكيل، أما الشركات فيمثلها رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو العضو المنتدب، كما اشترطت أن يكون اسم الممثل مقيدا في السجل التجاري.

ويتضمن الاجتماع شرح تفاصيل الخطط وتنفيذها، فضلا عن الرؤى الجديدة للمراحل المستقبلية، ويتيح مشاركة سيدات ورجال الأعمال في مناقشة القوائم المالية وجميع المواضيع ذات الصلة بشفافية، والاطلاع على تقارير الأنشطة المختلفة.