مركز عمليات مشتركة لمكافحة الاحتيال المالي يضم جميع البنوك السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها، والتي قد يتعرض لها عملاء البنوك، حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مشتركة، بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكدة.

وأكد المبارك أن تأسيس المركز يأتي انطلاقا من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.

وبين المبارك أن تشكيل مركز مشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد يعد أحد الإجراءات السريعة والفعالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين جميع البنوك السعودية، من أجل الحد من تطور حالات الاحتيال، إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.

يذكر أن مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي الذي بادر بنك البلاد باستضافته، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تقدر بـ1300 م2، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 م2، و52 محطة عمل، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات عمل على مساحة إجمالية تبلغ 910 م2.

مركز العمليات المشتركة لمكافحة الاحتيال المالي







يجمع جميع البنوك السعودية بنك البلاد بادر باستضافته



يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع



تحت إشراف مباشر من البنك المركزي يضم 162 محطة عمل



162 المساحة الإجمالية 1300 م 2



المرحلة الأولى (تم تنفيذها)





52محطة عمل



المساحة 390م2



المرحلة الثانية





110 محطات عمل



المساحة 910 م2



يهدف إلى: