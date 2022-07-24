30 ألف عملية إفراغ عقاري الكتروني في 6 أشهر

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وأوضحت وزارة العدل أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز عبر خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها الكترونيا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.وأفادت الوزارة بأن الإفراغ العقاري متاح الكترونيا على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة. كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي ستعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
الإفراغ العقاري الالكتروني:
عدد العمليات 30 ألف عملية الفترة يناير ـ يونيو 2022
المزايا:
- متاح على مدار الساعة
- خطوات بسيطة وميسرة
- الحد الأعلى لقيمة العقارات 20 مليون ريال
- الاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي
- التحقق من ملكية الحسابات البنكية
- التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية
- إنجاز الإفراغ في أقل من 60 دقيقة
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