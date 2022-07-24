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ويأتي هذا البرنامج كأحد أهداف الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» على مراحل عدة، لتأهيل أبناء الوطن بهذا التخصص الدقيق للفنيين وغير الفنيين وصولا لـ 200 مؤهل من منسوبي «سرك» والشركات المملوكة والتابعة بالمعلومات الفنية اللازمة في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات والصناعات المرتبطة بهما.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت البرنامج التعريفي «المهارة»، لتأهيل سعوديين وسعوديات بإعادة التدوير، وذلك لأول مرة في المملكة؛ وتحت إشراف استشاريين عالميين؛ ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجدارات الفنية ونقل المعرفة بالاقتصاد الدائري.ويأتي هذا البرنامج كأحد أهداف الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» على مراحل عدة، لتأهيل أبناء الوطن بهذا التخصص الدقيق للفنيين وغير الفنيين وصولا لـ 200 مؤهل من منسوبي «سرك» والشركات المملوكة والتابعة بالمعلومات الفنية اللازمة في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات والصناعات المرتبطة بهما.

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