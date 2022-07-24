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ووقع المذكرتين رئيس مجلس الإدارة بدر بن سليمان الرزيزاء، مع كل من مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، ومدير عام فرع المعهد الدكتور محمد البخيتي، حيث ركزّت المذكرتان على مسألة رفع مستوى أبناء الأسر ذوي الدخل المحدود بالمنطقة الشرقية وتمكينهم وتنميتهم اقتصاديا، وتأهيلهم بالمهارات الوظيفية الأساسية لتمكينهم من الدخول لسوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الشرقية وقعت مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومعهد الإدارة العامة، مذكرتي تفاهم لمبادرة «نمكنهم»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتمكين أبناء الأسر ذوي الدخل المحدود، وتحقيق المنافع العامة المشتركة، وتوحيد الجهود من أجل إعداد البرامج التدريبية والمشاريع المشتركة، إضافة إلى المشاركة في المناسبات وفعاليات الإعداد لسوق العمل مثل معرض وظائف 2022.ووقع المذكرتين رئيس مجلس الإدارة بدر بن سليمان الرزيزاء، مع كل من مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، ومدير عام فرع المعهد الدكتور محمد البخيتي، حيث ركزّت المذكرتان على مسألة رفع مستوى أبناء الأسر ذوي الدخل المحدود بالمنطقة الشرقية وتمكينهم وتنميتهم اقتصاديا، وتأهيلهم بالمهارات الوظيفية الأساسية لتمكينهم من الدخول لسوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

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