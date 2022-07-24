شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الدولية لمواصفات أجهزة التخدير والتنفس توافق على 3 مقترحات سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة التخدير والتنفس على 3 مقترحات قدمتها السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك خلال اجتماعات اللجنة المنعقدة للفترة من 11 إلى 15 يوليو في مدينة سان جونز الكندية.

وقبلت اللجنة بعد المناقشة العلمية والفنية المرئيات والمقترحات المقدمة من وفد الهيئة؛ أبرزها إدراج متطلبات إجراء الدراسات السريرية في مرحلتي ما قبل التسويق وما بعد التسويق لأنظمة الإمداد الطبي (Medical Supply Systems)، وتعديل مسمى وطريقة اختبار مقاومة الضغط الداخلي وعدم التمزق لأكياس التخدير، ومراعاة القواميس والمعاجم الطبية في تحديد عناصر المعلومات التعريفية والمصطلحات الطبية المستخدمة في شاشات العرض لأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير والإنعاش.

وشهدت الاجتماعات مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء باللجنة الفنية الدولية من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزلندا وغيرها من الدول.

أبرز3 مقترحات مقدمة:

