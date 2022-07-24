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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صناعة تعهيد الخدمات في الصين نمت خلال النصف الأول من العام الجاري. وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية أن الشركات الصينية وقعت عقودا لتعهيد الخدمات بقيمة 987.5 مليار يوان (حوالي 146.2 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 12.3 % على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة العقود المنفذة 645.4 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بزيادة سنوية قدرها 14.3 %. وارتفعت قيمة عقود تعهيد الخدمات بالخارج بنسبة 10.7 % لتصل إلى 547.3 مليار يوان على أساس سنوي. وارتفعت قيمة عقود تعهيد الخدمات بالخارج بنسبة 10.7 % لتصل إلى 547.3 مليار يوان على أساس سنوي.

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