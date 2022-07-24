أخبار البورصة اليوم الأحد 24-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-7-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى على رأسها البنك التجارى الدولى، وبالم هيلز للتعمير، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وتداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.178 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بى أى جى للتجارة، البدر للبلاستيك، اودن للاستثمارات المالية، العامة للصوامع والتخزين، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى على رأسها البنك التجارى الدولى، وبالم هيلز للتعمير، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وتداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.178 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 397.2 مليون ورقة مالية بقيمة 565.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 15.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 181.4 ألف جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.2 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 3581 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

مشتريات المستثمرين

أعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم حازم فاروق الفار عدد 30 مليون سهم بسعر 0.528 جنيه بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 8.207% إلى 5.503%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، شراء المساهم نهلة يحيى عبد الخالق تحيمر عدد 277.6 ألف سهم بسعر 0.8218 جنيه بقيمة إجمالية 187.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها إلى 0.929%.

وأعلنت شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى، شراء المساهم مروة مصطفى السيد على البغدادى عدد 650 ألف سهم بسعر 0.96 جنيه بقيمة إجمالية 6.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.08% إلى 6.5%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية.

أسهم الخزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سيناء فارما، السويدى إليكتريك، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 1.4 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 2.31%، والثانية 100 ألف سهم، والثالثة 2 مليون سهم، والرابعة 470 ألف سهم بنسبة 0.022% من رأسمال الشركة، والخامسة 188.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالى نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.92% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، إذ باع مجلس إدارة شركتى العربية لإدارة وتطوير الأصول، سبيد ميديكال 1.2 مليون سهم، 30 مليون سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية 350 ألف سهم، 6 ملايين سهم، على التوالى، وباع مساهم رئيسى بشركة مستشفى النزهة الدولى 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 556 ألف سهم، 302.4 ألف سهم، 169 ألف سهم، 267.3 ألف سهم، 745.4 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 200 ألف سهم، 281.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 29037 سهم، 5.97 مليون سهم، 635 ألف سهم، على التوالي.

إيجيترانس

قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، إن مجلس الإدارة ناقش الطلب المقدم من شركة تارجيت للاستثمار العقارى للمطالبة بسرعة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لتمثيل نفسها ومجموعتها المرتبطة بمجلس الإدارة، وقرر المجلس عرض الطلب على اجتماع الجمعية العامة العادية المقبل، كما قرر المجلس العرض على الجمعية، موافقة مجلس الإدارة على بيع مقر الشركة بمنطقة سموحة بالإسكندرية.