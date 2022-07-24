شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالإحصاء: 254 ألف حالة طلاق فى مصر بنهاية 2021.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طاهر حسن رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز ضالع فى عدد من القضايا المجتمعية مثل البطالة والزيادة السكانية والزواج والطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، وقبل اتخاذ أية قرار أو رسم أية سياسة من اللازم دراسة هذه الظاهرة، ومن بينها الطلاق الذى أصبح ظاهرة.

وأضاف طاهر حسن فى تصريح لـ"الخليج 365" أن عدد حالات الطلاق بنهاية عام 2021 بلغ 254 ألف حالة، وهو عدد ليس بقليل ويتم تقسيم هذه الحالات من حيث الفئة العمرية لسن المطلق أو المطلقة، ومدة الحياة الزوجية حتى الطلاق، وكل معلومة من هذه المعلومات تعطى مؤشرات محددة.

وأوضح طاهر حسن، أن دور الجهاز هو تحضير وجدولة البيانات التى يحصل عليها الجهاز من مصدرها المختلفة مثل المحاكم وشهادات الزواج والطلاق المسجلة عند المأذونين.