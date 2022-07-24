شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 24-7-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بى أى جى للتجارة، البدر للبلاستيك، اودن للاستثمارات المالية، العامة للصوامع والتخزين، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى على رأسها البنك التجارى الدولى، وبالم هيلز للتعمير، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وتداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.178 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 397.2 مليون ورقة مالية بقيمة 565.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 15.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 181.4 ألف جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.2 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 3581 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.837 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.41%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.19%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 92.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.38%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.92%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 7.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.91%.

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 24.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.87%.