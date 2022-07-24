جمارك منفذ قسطل البرى تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥م وتعديلاته وقانون الجمارك المصرية رقم ٢٠۷ لسنة ٢٠٢٠م ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

فبناءاً على مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر مسئول الأمن الجمركى بمنفذ قسطل البرى والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث المنفذ مفادها اعتزام السائق م. ع. ع مصرى الجنسية تهريب كمية المستلزمات الطبية داخل السيارة رقم 6724/7563 قادمة من السودان.

وبالعرض على محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية من أحمد محمود ابراهيم مأمور التعريفة وبهاء صلاح ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود ومصطفى عبدالفضيل مأمورى الحركة لتفتيش السيارة فتبين وجود 1430 دباسة يتم استخدامها فى إجراء العمليات الجراحية الخاصة بتكميم المعدة مقاسات مختلفة.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين و720 ألف جنيه.

قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 12 لسنة 2022 وحرره حسن عبدالمقصود أحمد.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.