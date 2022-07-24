ماذا حدث لأسعار النفط.. ارتفاع عقود خام برنت للمرة الأولى؟.. انفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمى برنت للمرة الأولى فى ستة أسابيع، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى للأسبوع الثالث على التوالى مسجلة أدنى مستوى منذ 11أبريل.

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من:

1- الارتفاع الأكبر من المتوقع فى مخزونات الجازولين الأمريكية، بسبب ضعف الطلب المحلى الذى تراجع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق خلال ذروة موسم السفر الصيفى، متأثراً بالارتفاع القياسى للأسعار فى محطات الوقود.

-استئناف إنتاج النفط بدولة ليبيا عقب إنهاء حالة القوة القاهرة ليتجاوز 800 ألف ب / ى مع توقع ارتفاعه ليصل إلى 1.2 مليون ب / ى خلال شهر أغسطس القادم.

3- قرار الاتحاد الأوروبى السماح للشركات الروسية الحكومية بشحن النفط إلى الدول غير الأعضاء، حيث لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بشراء النفط الخام الروسى المنقول بحراً من قبل شركات الاتحاد الأوروبى، بموجب تعديل للعقوبات للحد من المخاطر المحتملة على أمن الطاقة العالمى، ضعف البيانات الاقتصادية الأوروبية وجهود البنوك المركزية لكبح التضخم، مما آثار المخاوف من أن الركود الاقتصادى المحتمل قد يخفض الطلب على الطاقة.

تلقت أسعار النفط دعماً من:

1- قوة الطلب الأسيوى على النفط، حيث استقر نشاط التكرير فى الهند عند مستوياته ما قبل جائحة كورونا وتستعد الصين لتعزيز نشاطها الاقتصادى.

2- اضطرابات الإمدادات من خط أنابيب Keystone الممتد من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى المركز الأمريكى الرئيسى لتخزين النفط Cushing بسبب انقطاع الكهرباء، مما كان له دور فى انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع.

3- تسجيل الدولار الأمريكى لأكبر خسارة أسبوعية له منذ نهاية شهر مايو 2022، مما جعل النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى.