شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سى أى للتمويل الاستهلاكى بقيمة 172 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة سى أى للتمويل الاستهلاكى "سهولة" بحجم تداول 19.9 مليون سهم بقيمة 172.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحى لعدد 9661 مليون سهم بقيمة 9.99 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة 32.4 مليون سهم بقيمة 196.8 مليون جنيه لعدد 64 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى على رأسها البنك التجارى الدولى، وبالم هيلز للتعمير، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وتداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.178 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 397.2 مليون ورقة مالية بقيمة 565.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 15.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 181.4 ألف جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.2 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 3581 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.