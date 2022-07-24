شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة تفقدية لعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف المصري الكبير تمهيداً لافتتاحه، واستمراراً للجولات والزيارات المستمرة لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف، قام اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، واللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمتحف، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بالمتحف.

ورافقهم خلال الجولة، اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز للمستنسخات الأثرية، وعدد من مساعدي الوزير ومساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصين ومديري إدارات المهندسين والأشغال العسكرية والمشروعات بالهيئة الهندسية وقيادات ومسئولي وزارة السياحة والآثار والمتحف وممثلي شركة تشغيل الخدمات بالمتحف.

تضمنت الجولة تفقد منطقة ميدان المسلة والمدخل الرئيسي للمتحف والبهو والدرج العظيم وقاعات الملك توت عنخ آمون وقاعات العرض الرئيسية، ومتحف مراكب خوفو من الداخل والخارج، كما تم تفقد منطقة خدمات الزائرين بالمتحف.

وخلال الجولة استمع الوزير ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشرح مفصل من خلال عرض تقديمي قدمه اللواء عاطف مفتاح شرح خلاله آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف.

وخلال الزيارة تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة وتذليل أية عقبات أو مشكلات قد تحول دون ذلك.