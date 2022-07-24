شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 9297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 11428 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3761 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2666 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3571 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي أي جي للتجارة، البدر للبلاستيك.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم حازم فاروق الفار عدد 30 مليون سهم بسعر 0.528 جنيه بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 8.207% إلى 5.503%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، شراء المساهم نهلة يحيي عبد الخالق تحيمر عدد 277.6 ألف سهم بسعر 0.8218 جنيه بقيمة إجمالية 187.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها إلى 0.929%.

وأعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المساهم مروة مصطفى السيد علي البغدادي عدد 650 ألف سهم بسعر 0.96 جنيه بقيمة إجمالية 6.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.08% إلى 6.5%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 1.4 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.31%، والثانية 100 ألف سهم، والثالثة 2 مليون سهم، والرابعة 470 ألف سهم بنسبة 0.022% من رأسمال الشركة، والخامسة 188.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.92% من أسهم رأس المال.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، سبيد ميديكال 1.2 مليون سهم، 30 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية 350 ألف سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 556 ألف سهم، 302.4 ألف سهم، 169 ألف سهم، 267.3 ألف سهم، 745.4 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 200 ألف سهم، 281.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 29037 سهم، 5.97 مليون سهم، 635 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، إن مجلس الإدارة ناقش الطلب المقدم من شركة تارجيت للاستثمار العقاري للمطالبة بسرعة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لتمثيل نفسها ومجموعتها المرتبطة بمجلس الإدارة، وقرر المجلس عرض الطلب على اجتماع الجمعية العامة العادية المقبل، كما قرر المجلس العرض على الجمعية، موافقة مجلس الإدارة على بيع مقر الشركة بمنطقة سموحة بالإسكندرية.