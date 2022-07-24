تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 657 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 844 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 985 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1126 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب عند 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1728 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.51%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.