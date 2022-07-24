شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار بالأسواق.. تراجع مستمر فى سعر البصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، استمرار تراجع أسعار البصل في الأسواق ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه في الكيلو بسوق الجملة وبلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.

وأضاف في تصريحات له، أن الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدي 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدي، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي 3 الى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامي 2.5 إلى 4.5 جنيه