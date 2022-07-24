الاقتصاد

أسعار الخضار بالأسواق.. تراجع مستمر فى سعر البصل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار بالأسواق.. تراجع مستمر فى سعر البصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، استمرار تراجع أسعار البصل في الأسواق ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه في الكيلو بسوق الجملة وبلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.

وأضاف في تصريحات له، أن الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدي 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدي، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي 3 الى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامي 2.5 إلى 4.5 جنيه

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا