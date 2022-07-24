4 خطوات للاستفادة من مبادرة "فرصتنا..الرقمية" لتنمية الشركات الصغيرة

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة "فرصتنا .. رقمية"، وهي إحدى المبادرات التنموية المقدمة من الوزارة، للشركات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر؛ لتعزيز مساهمة تلك الشركات في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري وبشكل يعزز من تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية، وذلك تحت مظلة استراتيجية "مصر الرقمية".

وتأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على تنمية وتوسيع فرص الأعمال للشركات المصرية العاملة بالقطاع وانطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على المشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بشكل شفاف وحرفي.

وتتيح مبادرة "فرصتنا.. رقمية" منصة إلكترونية لطرح المشروعات القومية للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها وذلك بنظام المناقصات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات، وتوفر المنصة إحصاءات ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بما فيها شفافية الإعلان عن الشركات التي تم إسناد تلك الأعمال إليها، ويقدم ”الخليج 365” 4 خطوات للالتحاق بالمبادرة وهي:

1- الإعلان عن الفرص المعروضة

يتم الإعلان عن الفرص عن طريق ثلاثة روافد: عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق الشركات الكبيرة، عن طريق فرص تدريب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- الاستعلام عن الفرص المعروضة

تتيح منصة "فرصتنا .. رقمية" للشركات الصغيرة والمتوسطة خدمة الاستعلام عن الفرص المتاحة.

3- التقدم بعرض

تتيح منصة "فرصتنا .. رقمية" للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بعروض للفرص المتاحة.

4- الإعلان عن الفرص المسندة

يتم الإعلان عن الفرص المسندة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة.