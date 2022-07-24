شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى مصر اليوم.. البقرى يبدأ من 160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارًا ملحوظًا، فى الأسواق، اليوم الأحد حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى، ما بين 160 إلى 195 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض وضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات الأسواق.

وتختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات وفق ما أعلنته شعبة القصابين في نشرتها للغرفة التجارية، والتي تؤكد أن فترة عيد الأضحي مرت بهدوء في ظل المعروض الكبير بالأسواق وكذلك توافر اللحوم بكيمات كبيرة.

في سياق متصل، يباع سعر اللحم الضأن بين 160 إلى 190 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.