شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18%، وجاءت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16.8%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 898 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.1%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 631.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.1%.

وجاء فى المركز السادس، شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 326 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.7%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 295.7 مليون جنيه بنسبة 3.3%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 295.7 مليون جنيه بنسبة 3.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 259.9 مليون جنيه، 242.3 مليون جنيه، بنسبة 2.9%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9289.81 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.17% ليغلق عند مستوى 1798.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6.34% ليغلق عند مستوى 2642.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.02% ليغلق عند مستوى 11378.23 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3538.40 نقطة.