شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 898 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.1%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 631.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.1%.
وجاء فى المركز السادس، شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 326 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.7%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 295.7 مليون جنيه بنسبة 3.3%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 295.7 مليون جنيه بنسبة 3.3%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 259.9 مليون جنيه، 242.3 مليون جنيه، بنسبة 2.9%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.