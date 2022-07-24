«كفالة» تمول منشآت الترفيه بنسبة تغطية 90%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، مبادرة دعم منشآت الترفيه، لدعم وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الترفيه في جميع مناطق المملكة.

وتصل قيمة التمويل الذي يقدمه برنامج (كفالة) ضمن المبادرة، إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، و5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، بنسبة تغطية تبلغ 90 %، وذلك بحسب حجم المنشآت المتقدمة لطلبات التمويل، ويكون ذلك عبر البنوك والشركات التمويلية المعتمدة، وحسب اشتراطات البرنامج.

وتسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة، بتقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة.

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من برامج مبادرة «دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه» بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للترفيه ومركز برنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات رؤية السعودية 2030.

قيمة تمويل كفالة:

15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة.

5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة.

2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر.

أهداف المبادرة:

