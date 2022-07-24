شكرا لقرائتكم خبر «كفالة» تمول منشآت الترفيه بنسبة تغطية 90% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتصل قيمة التمويل الذي يقدمه برنامج (كفالة) ضمن المبادرة، إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، و5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، بنسبة تغطية تبلغ 90 %، وذلك بحسب حجم المنشآت المتقدمة لطلبات التمويل، ويكون ذلك عبر البنوك والشركات التمويلية المعتمدة، وحسب اشتراطات البرنامج.وتسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة، بتقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من برامج مبادرة «دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه» بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للترفيه ومركز برنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات رؤية السعودية 2030.
قيمة تمويل كفالة:
15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة.
5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة.
2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر.
أهداف المبادرة:
- تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة.
- تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة.
- زيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في الترفيه.
- دعم الخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد.
كانت هذه تفاصيل خبر «كفالة» تمول منشآت الترفيه بنسبة تغطية 90% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.