شكرا لقرائتكم خبر أجهزة شحن سيارات كهربائية بمقر وزارة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة النقل والخدمات اللوجستية أتاحت في مقر الوزارة بالرياض أجهزة شواحن السيارات الكهربائية المخصصة لموظفي ومراجعي الوزارة.

وتسعى الوزارة من تقديم هذه الخدمة إلى تعزيز ثقافة تبني تقنيات مستقبل النقل وفق أفضل التقنيات الحديثة، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، وتعزيز التكامل في مختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، تحقيقا لمستهدفات ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن استخدام تقنيات النقل الحديثة سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يجعل أمر التحول لتطبيق التقنيات الحديثة واقعا نلمسه، حيث ستواصل منظومة النقل والخدمات اللوجستية الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، من خلال تكثيف العمل مع الجهات ذات العلاقة وتنويع الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص ضمن خططها، لتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في جميع قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، بهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن.