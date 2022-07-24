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وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الالكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية؛ وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% بحد أدنى و25% بحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993).
وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي تشتريها وتبيعها المنشآت مع بعض الاستثناءات.
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