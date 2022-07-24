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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس الضمان الصحي التعاوني، طرح مشروع سياسة الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين الصحي على منصة «استطلاع» بهدف استطلاع الآراء حوله.

وقال المجلس في بيان له «إن هذه السياسات والإجراءات النظامية وضعت لتنظيم تأهيل الشركات الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ بما يعزز التنافسية ويحسن الأداء.

ويتضمن المشروع آلية اندماج أو استحواذ شركات التأمين الصحي والمتطلبات النظامية للقيام بهذا الإجراء وآلية الإعفاء من المقابل المالي لهم، والمتطلبات اللازمة لاستيفائها لاستمرار الإعفاء.